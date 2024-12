Oasport.it - Sergio Perez sempre più lontano dalla Red Bull: si decide il sostituto per il 2025

Leggi su Oasport.it

piùRed. Diversi media riportano questa indicazione e i rumours sulla possibile uscita di scena del messicano al termine di questo Mondiale di F1 si fanno più insistenti. Pur avendo un rinnovo contrattuale firmato fino al, la scuderia di Milton Keynes non sarebbe disposta però a onorare questo accordo per quanto dimostrato da Checo in pista.Un contributo troppo scadente alla causa del Mondiale costruttori, a cui i “bibitari” tengono particolarmente. In altre parole, con la crescita dei rivali, il solo Max Verstappen a fare il “fenomeno” non basta più e quindi la squadra anglo-austriaca sembrerebbe orientata a mettere alla porta. La domanda è: chi al suo posto?Nelle ultime settimane si era fatto un gran parlare dell’argentino Franco Colapinto, per il suo impatto con la Williams.