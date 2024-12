Puntomagazine.it - Secondigliano: minaccia e aggredisce l’ex compagna. Arrestato 35enne napoletano

I poliziotti hanno avvertito il richiamo di una donna, in evidente stato di agitazione che indica un soggetto che l’avevata e aggredita Nella notte tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto unper atti persecutori.In particolare, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locala Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un soggetto molesto in zona.I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, in evidente stato di agitazione e in presenza della figlia minore, ha indicato un soggetto raccontando che, lo stesso, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’avevata e aggredita fisicamente.