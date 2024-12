Scuola Valditara | L’istruzione tecnico professionale è strategica per un artigianato di qualità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Dobbiamo dare risposte agli artigiani che non trovano tecnici professionisti che siano formati adeguatamente per portare avanti le straordinarie tradizioni italiane perchéper avere undi. La riforma dei tecnici e dei professionali va proprio in questa direzione”. Lo ha detto oggi il ministro ale .