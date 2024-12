Feedpress.me - Scuola, dall'8 al 31 gennaio le iscrizioni alle prime classi per l’anno 2025-26

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indicato termini e modalità per lescuole dell’infanzia edei percorsi di studio di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico. Leon line si effettuano’8 al 31sulla piattaforma Unica ( clicca qui ) dove si trovano tutte le info utili. Per le paritarie, la partecipazione alla procedura.