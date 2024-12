It.newsner.com - Scopri la spiaggia perduta di New York delle Torri Gemelle

Non molto tempo fa, sullo schermo del mio telefono è apparsa un’immagine sconvolgente: una foto mozzafiatodi Manhattan, con unameravigliosa in primo piano.La gente si sdraiava sulla sabbia, come se si trovasse in un paradiso tropicale. Ma poteva davvero essere vero?L’oasi balneare dimenticata di NewOggi, se si passeggia lungo le acque vicino a Battery Park, nelle vicinanze del luogo in cui sorgevano le, è quasi impossibile immaginare che un tempo si estendeva unalungo la riva.Ora l’area è fiancheggiata da edifici eleganti e strade trafficate, con il rumore della città che riempie l’aria. L’acqua lambisce tranquillamente il moderno lungomare e offre la vista della Statua della Libertà in lontananza.Getty ImagesMa la verità è che un tempo la gente prendeva il sole qui, crogiolandosi tra il calore del sole e le ombre del World Trade Center.