Fanpage.it - Scivola durante un’escursione in montagna e precipita in un burrone: morta una donna di 51 anni

Leggi su Fanpage.it

Unadi 51dopo essereta in unlungo un sentiero nel Comune di Canove, in provincia di Vicenza. La vittima si chiamava Sonia Dalla Vecchia ed era originaria di Schio. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.