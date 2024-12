Oasport.it - Sci di fondo: Pellegrino ci ha provato, ma era già un fine settimana difficile

Poco da dire: non ci si aspettavano squilli di tromba dal contingente italiano a Ruka e, effettivamente, non ne sono arrivati di chissà quanto grandi. L’apertura della Coppa del Mondo di sci diha portato alla realizzazione di buona parte delle già viste prospettive, dal ruolo delle grandi potenze alle previsioni soprattutto legate a Klaebo.In casa Italia, l’unica vera nota di riguardo spetta a un Federicoraramente visto avere risultati di tal primo piano nella sprint in classico di Ruka (dove, per paradosso, l’unico podio l’ha ottenuto lontano dal suo terreno preferito). Se son rose fioriranno, si suol dire, e anche la prospettiva di un ulteriore giro di Mondiali (con sprint a tecnica libera) è senz’altro di motivazione, senza contare le Olimpiadi del 2026, ma concentrandoci su Ruka si può senz’altro dire che la questione abbia avuto un buon inizio per lui.