Sci alpino, questa volta Killington non sorride alle azzurre. Brilla solo Giorgia Collomb

Possiamo ufficialmente mandare in archivio il fine settimana di(Vermont, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Superstar” le emozioni, oggettivamente, non sono mancate, iniziando dalla bruttissima caduta di Mikaela Shiffrin che ha fatto trattenere il respiro a tutto il pubblico presente e quello in giro per il mondo incollato alla tv.Come si può riassumere il weekend sulle nevi del New England per la squadra azzurra? Iniziamo dal gigante. Federica Brignone è caduta nel suo momento migliore. Dopo una prima manche al di sotto delle attese, la valdostana stava cambiando marcia nella seconda discesa, salvo poi rovinare tutto con una caduta evitabile.Allarma, e non poco, invece, Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha messo in mostra una delle versioni più grigie di sé, non qualificandosi addirittura per la seconda manche.