Trevisotoday.it - Sanremo, Jalisse esclusi per la 28esima volta: brindisi ironico sui social

Leggi su Trevisotoday.it

Nemmeno nel 2025 iavranno l'opportunità di esibirsi tra i big in gara al Festival di. Dal 1997, anno in cui il duo di Oderzo vinse la kermesse con "Fiumi di parole", Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno provato in ogni edizione a proporre un brano ai vari direttori artistici.