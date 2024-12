Lidentita.it - Sanremo 2025, scelti 30 artisti per la prossima edizione

Leggi su Lidentita.it

Il cast di, annunciato dal direttoreco Carlo Conti, promette un festival all’insegna della varietà e della qualità. Con una modifica al regolamento, i Big in gara saranno 30 invece dei 24 inizialmente previsti, per valorizzare il livello dei brani proposti. La kermesse, in programma dall’11 al 15 febbraio, vedrà alternarsi all’Ariston30per laL'Identità.