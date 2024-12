Sanremo 2025 come sarà il Festival di Carlo Conti? Tutti i cambiamenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ma la costruzione studiata dapermetterà sulla carta di non chiudere tardissimo, la Nuove Proposti in campo dal mercoledìha annunciato oggi, domenica 1 dicembre, che i Big in gara asaranno 30. Questo costringerà il conduttore della kermesse a un ritmo serratissimo nelle cinque serate del. Anche quest'anno .