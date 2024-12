Foggiatoday.it - Salice Nuovo, l'ultima periferia di Foggia: "Nostra comunità dimenticata"

Leggi su Foggiatoday.it

In seguito alla tragica morte di Karol Cordisco, il 18enne deceduto il 26 novembre in un incidente stradale in morto sulla strada delalla XV Traversa, l'associazione 'San Lorenzo', fa sapere di aver sollecitato "con innumerevoli pec le varie amministrazioni che si sono.