Zon.it - Salerno, furto in un tabacchi a Pastena: ladri in fuga con un bottino da 20mila euro

Ancora un colpo ai danni di un’attività commerciale nella zona orientale di. Nella serata di ieri, cinque individui a bordo di un’Audi nera con targa straniera hanno preso di mira unin Via dei Mille, a. I, come riportato danotizie.it, hanno trato sigarette e il denaro contenuto in cassa, per un totale stimato di circa.L’inseguimento e laI carabinieri, allertati subito dopo il, hanno intercettato il veicolo dei malviventi, dando il via a un inseguimento. Tuttavia, isono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.Ilsegue un altro colpo registrato il giorno precedente nella stessa area, ai danni di una ricevitoria, confermando una preoccupante escalation di episodi criminosi in città.Segui ZON.