Viterbotoday.it - "Rotatoria dell'Ipercoop senza strisce pedonali, sono rimasti solo i cartelli": la segnalazione di un lettore

Leggi su Viterbotoday.it

Segnalo a Viterbo, in piazza Caduti aviazione'esercito, laper intenderci, la mancanza di. O meglio, una volta c'erano ma ora sicancellate. Irimangono ma per chi attraversa forse è un tantino pericoloso. Non andrebbero rifatte?Com'è che nessuno.