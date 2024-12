Roma scoperta base di spaccio grazie a YouPol | un arresto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre- L’appdella Polizia di Stato, nata per segnalare -anche in forma anonima- episodi di, disagio giovanile, bullismo e poi estesa anche ai reati che investono la sfera familiare, ancora una volta ha permesso di far scoprire unadiin zona Appio.Il messaggio inoltrato alla Sala Operativa della Questura tramite l’applicazione descriveva un’attività digestita da un uomo che utilizzava comeoperativa la propria abitazione sita in via Giuseppe Sarda.Immediatamente, i poliziotti del commissariato Appio hanno raggiunto il luogo indicato nella segnalazione dove, effettivamente era presente un uomo – quarantottenne italiano – trovato all’interno della sua abitazione. La conferma della veridicità della segnalazione è arrivata poco dopo: all’esito della perquisizione domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish e vari dosi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento e a 2800 euro in contanti.