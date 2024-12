Frosinonetoday.it - Roccasecca, un omaggio per festeggiare gli 800 anni dalla nascita di S. Tommaso

Leggi su Frosinonetoday.it

Il lavoro è durato quasi un anno, di sera, tra i ritagli di tempo di giornate impegnative, ma anche come momento di relax e di piacere per ricaricare le pile e ripartire l’indomani più attivo di prima. Di professione architetto, Antonio Di Rollo non trascura mai la sua passione più grande: dare.