Quotidiano.net - Rischio sfiducia, da Barnier nuova apertura a Le Pen

Il governo francese di Michelsi è impegnato a rinunciare alla prevista sospensione dei rimborsi su alcuni medicinali, prevista nel progetto di manovra finanziaria del welfare 2025, accogliendo così un'altra delle rivendicazioni imposte dal Rassemblement National di Marine Le Pen per non far cadere l'esecutivo: è quanto emerge da un comunicato trasmesso dal gabinettoall'agenzia France Presse.