Baritoday.it - Rinnovato il Consiglio generale dei pugliesi nel Mondo: Molfetta presente

Venerdì 29 novembre, presso la sede di Corso Sonnino, 177 Regione Puglia, si è svolta l’Assemblea per la designazione di otto nuovi componenti deldeinel, in rappresentanza delle Associazioni con sede in Puglia, regolarmente iscritte alla Sezione IV dell’Albo.