Inter-news.it - Rimedio: «Fiorentina-Inter, segnali di civiltà per Bove. Di valore!»

Leggi su Inter-news.it

Il malore di Edoardoha catturato tutta l’attenzione dell’Artemio Franchi e non solo.è stata rinviata, Albertoalla Domenica Sportiva di Rai ci ha tenuto a ribadire una cosa.BEI GESTI – Molti gesti valgono più delle singole parole. E quello che è successo durantespiega il motivo per cui si dice questo. Dai giocatori al pubblico, dall’arbitro agli allenatori, tutti hanno avuto un ruolo per far sì che Edoardosuperasse il suo malore. Albertoci tiene a dire una cosa importante: «ci ha datodi. Da parte del pubblico rimasto in silenzio, da parte dei calciatori e dell’arbitro sempre molto rispettoso. Noi tendiamo sempre ad evidenziare le cose che non funzionano, i buu razzisti e i fischi agli inni nazionali avversari per esempio.