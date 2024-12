Feedpress.me - Record per la sanità Siciliana: eseguiti sette trapianti in 24 ore

Per la prima volta in Sicilia , all’Ismett sono statiin un solo giorno , un eventoche ha restituito nuova speranza apazienti siciliani, migliorandone la qualità della vita. In una maratona chirurgica durata 24 ore sono stati effettuati quattrodi rene, due di fegato e uno di polmoni. Questo traguardo storico per laha coinvolto.