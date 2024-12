Palermotoday.it - Record all'Ismett, una squadra di 40 professionisti esegue 7 trapianti in appena 24 ore

Leggi su Palermotoday.it

Per la prima volta in Sicilia all'sono stati eseguiti 7in un solo giorno. Un eventoche ha permesso a 7 pazienti siciliani di avere una nuova speranza e una migliore qualità della vita. In una maratona chirurgica durata 24 ore sono stati realizzati: 4di rene, 2.