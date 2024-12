Corrieretoscano.it - Provincia di Siena: Marrucci vice di Agnese Carletti

Con decreto di Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, sindaca di San Casciano dei Bagni, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, nonché consigliere provinciale, è stato nominato vice presidente.
Marrucci: "Ringrazio la presidente Carletti per la nomina e per la fiducia. Sarò al fianco della presidente e del Consiglio nell'attuazione del programma di mandato, per una Provincia che proceda spedita senza lasciare indietro nessun Comune, continuando l'opera di potenziamento della macchina amministrativa per risolvere i tanti problemi lasciati aperti da una riforma sciagurata, per ridare alla Provincia il ruolo che merita e, soprattutto, per rispondere sempre con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini in merito alle principali competenze assegnate, come viabilità, trasporti e edilizia scolastica".