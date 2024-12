Padovaoggi.it - Presentazione del libro fotografico "Nepi, la sciamana"

Leggi su Padovaoggi.it

, la” è un racconto di fantasia ambientato 4000 anni fa, nella montagna che domina l’attuale città di Montegrotto Terme nei Colli Euganei. A quel tempo, le persone vivevano in un mondo permeato di superstizione e di mistero, in cui ogni cosa esisteva per volere degli dei. Figlia di.