Palermotoday.it - Premiati gli oleifici Barbera: "Celebrati 130 anni di eccellenza nell’olio extravergine di oliva"

Leggi su Palermotoday.it

In Sicilia purtroppo abbiamo assistito ad una diminuzione del produzione dell'olio di oltre il 50 % in meno rispetto agli scorsi. Sicuramente il clima e gli effetti della siccità hanno influito in maniera significativa nel calo di produzione. Noi però da dieci, in collaborazione con.