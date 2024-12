Pranzo degli auguri di Natale per l' associazione FilosofiAmo

Perugiatoday.it - Pranzo degli auguri di Natale per l'associazione Filosofi...Amo

Leggi su Perugiatoday.it

Una serata di festa per Filosofi.Amo e per i suoi iscritti e simpatizzanti.Appuntamento per domenica 8 dicembre alle ore 13 all’Etruscan Chocohotel per ildi, con a seguire giochi e animazione.Il menu prevede l’antipasto di parmigiana di gobbi; per i primi risotto.