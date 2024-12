Liberoquotidiano.it - Pni, la più grande business plan competition italiana per startup nel Lazio con 77 finaliste

Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Innovazione sostenibile, formazione e investimenti sono, come evidenziato dal recente Rapporto Draghi, le leve fondamentali per affrontare le sfide globali di oggi e rilanciare la competitività del sistema Italia. In questo contesto, il Premio nazionale per l'innovazione (Pni) 2024 si prepara a mettere in campo il talento di ricercatrici e ricercatori che trasformano la conoscenza scientifica in soluzioni concrete per la qualità della vita. Una iniziativa unica in Europa e in Italia, che unisce ricerca, imprenditorialità e impatto, in una prospettiva più? ampia di terza missione che punta sulla valorizzazione della conoscenza con la società. Promossa dalla Rete Pnicube e organizzata con l'Università di Tor Vergata nell'ambito dell'Ecosistema regionale dell'innovazione Rome Technopole, la piùe capillared'Italia torna a Roma il 5 e 6 dicembre 2024 nell'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con il patrocinio dei ministeri Maeci, Mimit, Mur, Msal, dell'Ambasciata d'Italia Santa Sede, Ambasciata di Francia in Italia, Crui, Asvis, Regione, Roma Capitale, e grazie alla Main Sponsorship di Gruppo Iren, Gilead Sciences e Prysmian Group, e la Main Partnership di Almaviva.