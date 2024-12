PlayStation, per i trent'anni è possibile personalizzare PS5

Leggi su .com

(Adnkronos) – In occasione del suo trentesimo anniversario,ha rilasciato una serie di temi personalizzati per l'interfaccia utente di PS5, ispirati alle generazioni precedenti della console. I giocatori possono ora rivivere l'emozione delle primescegliendo tra temi che richiamano l'estetica di PS1, PS2, PS3 e PS4, oltre a un tema speciale dedicato al .L'articolo, per iPS5 proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.