Inter-news.it - Pio Esposito: «Un orgoglio. Lo Spezia mi ha aiutato tantissimo!»

Leggi su Inter-news.it

Pioè stato premiato come miglior giovane dell’anno. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate dopo la premiazione.LE DICHIARAZIONI – Così Francesco Pioal Gran Galà del Calcio: «Un riconoscimento impor, unper me perché è il primo premio personale così importante, sono contento di essere qui stasera dove c’è il top del calcio italiano. Essere qui in mezzo a tanti campioni è per me un onore. Ringrazio l’AIC per il premio e anche loche mi haad arrivare qui stasera».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pio: «Un. Lomi ha!»)© Inter-News.