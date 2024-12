Ilgiorno.it - Piccolo Tibet aperto. Stagione da 152 giorni

A Livigno si scia già da qualche giorno, ma per l’apertura anche del versante del Mottolino bisognerà attendere fino al 6 dicembre. Dopo avera fine ottobre un anello di alcuni chilometri della pista di sci di fondo, grazie allo snowfarming, Livigno è stata la prima località sciistica valtellinese a offrire le prime discese dell’anno, grazie all’apertura anticipata della Sitas. Da sabato scorso si scia anche su alcune piste del Carosello 3000 mentre la ski area del Mottolino, come comunicato da tempo, ha scelto di aprire venerdì. Livigno, perla unica e rara e località più cool dell’arco alpino italiano, permette di sciare su 74 piste che si snodano lungo 115 chilometri di neve perfettamente battuta. Nelvaltellinese, il comprensorio più grande in provincia di Sondrio, ci sono 12 piste nere, per i più esperti, 37 piste rosse, per gli sciatori "medi", e 29 piste blu per tutti.