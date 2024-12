Palermotoday.it - Perché mangiare formaggi può farti smettere di russare, prof palermitano: "Sintomo da non sottovalutare"

Il russamento colpisce in Italia il 60 per cento degli uomini e il 40 per cento delle donne dopo i 50 anni. "Un disturbo - spiega a Today.it Giuseppe Insalaco, pneumologo e ricercatore all’Istituto di Farmacologia traslazionale del Cnr di Palermo - che si verifica per il difficile passaggio.