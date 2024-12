Fanpage.it - Perché Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando: “Non si è sentito bene a causa dello stress”

Leggi su Fanpage.it

L'ufficio stampa del brand diha fatto sapere che il giudice halodicon le Stelle per un malore: "Non si èstress dei tanti impegni di questo periodo come stilista". Una versione che già Fanpage.it aveva anticipato contattando fonti vicine al programma: "Si èpoco".