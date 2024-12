Romatoday.it - Peppe Servillo a Flautissimo Festival Roma

Leggi su Romatoday.it

Per, diretto da Stefano Cioffi, il 3 e 4 dicembre al Teatro India alle ore 21, in collaborazione con il Teatro di, va in scena una prima assoluta il racconto della vita e della morte di Angela, una donna dal carattere impossibile: Il fuoco che ti porti dentro di Antonio.