Pensioni 2025 quanto aumentano davvero gli assegni e perché le minime salgono di 190 euro al mese

Fanpage.it - Pensioni 2025, quanto aumentano davvero gli assegni e perché le minime salgono di 1,90 euro al mese

Leggi su Fanpage.it

Leneldi appena lo 0,8%. Per di più, oltre una certa soglia gli incrementi saranno ridotti. Nel complesso quindi si parla di pochio poche decine dial. Leinvece passeranno da 614,77 a 616,67al: esattamente une 90 in più. Ecco le simulazioni dicrescerà l'assegno per i pensionati.