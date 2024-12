Palermotoday.it - Pappagallo presenta “La nostra cucina di casa”: oltre 100 ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola

Leggi su Palermotoday.it

Non chiamatelo chef, lui è un cuciniere curioso. Perché Lucastavolta apre proprio la suadie continua a sperimentare, ancora e ancora. Non è uno chef, quindi, o almeno, non lo è nella maniera classica: Luca è uno che amare, sì, ma a modo suo. E lo racconta su e giù.