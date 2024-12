Oasport.it - Pallamano: definito il quadro delle Finals di Coppa Italia 2025

Arriva il primo, importante, responso nella stagione 2024-dina. Con la giornata di ieri, l’ultima del girone di andata di Serie A Gold, si è finalmenteilotto squadre che parteciperanno alledi, in scena dal 27 febbraio al 1 marzo. Come da regolamento, la classifica parziale del girone d’andata ha stabilito gli abbinamenti per la rassegna. I piazzamenti sono definiti sulla base dei punti. In caso di pari merito viene invece presa in esame la differenza reti complessiva dei team. La classifica ci dice che Conversano si è laureata Campione D’Inverno, arrivando a pari punti con Cassano Magnago avendo però la meglio appunto per la differenza reti (106 contro 65). I pugliesi affronteranno così Brixen, piazzatosi all’ottavo posto a seguito della sorprendente sconfitta casalinga con Chiaravalle.