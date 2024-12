Oasport.it - Pallamano: agli Europei Femminili arrivano le larghe vittorie di Francia, Norvegia e Svezia

Una nuova giornata della prima fase degli2024 diè ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nei gironi coinvolti in questo lunedì 2 dicembre 2024.Girone ALargo successo dell’Ungheria: le magiare si impongono 29-19 sulla Macedonia del Nord. Ancor più ampio il divario che consente alladi travolgere 47-19 una Turchia che non ha potuto fare nulla al cospetto delle scandinave.Girone CBella e pesante la vittoria della Polonia, che trascinata dalle reti di Rosiak (6), Koblynska e Balsam (entrambe 5 griffe), piega la Spagna 26-23.in totale controllo nel match col Portogallo: transalpine vincenti 28-16 senza sprecare troppe energie.Girone ELa Slovenia ha la meglio in volata e rimonta dell’Austria con lo score di 25-24, grazie a una partita strepitosa di Tjasa Stanko, autrice di 8 reti una più pesante dell’altra.