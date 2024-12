Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-ATALANTA 0-2: Dovbyk delude, Kossounou roccioso

Voti e giudizi del big match del Monday Night all’Olimpico: molto bene le due difese, molto meno i reparti avanzatiMarten de Roon (LaPresse) – calciomercato.itSvilar 5,5Mancini 5TOP Hummels 6,5: annulla totalmente Retegui. Dal 73? El Shaarawy 6Ndicka 6Celik 5. Dal 72? Saelemaekers 6Koné 6,5Paredes 6Cristante 5,5. Dall’82’ Zalewski svAngeliño 5Dybala 6. Dall’82’ Soulé svFLOP5: oggi malino. Di solito è vero che non viene mai servito bene, ma oggi ha due ottime occasioni che lui cestina malamente. Sulla prima non calcia inspiegabilmente col destro, che non sarà il piede forte ma almeno provarci. Sulla seconda non trova il tempo dopo una grande palla di Dybala. Dal 63? Shomurodov 5,5Allenatore: Ranieri 6Carnesecchi 6Kolasinac 6,5Hien 6,5TOP7: gran partita, completissima.