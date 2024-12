Sbircialanotizia.it - Nuovi aiuti dalla Germania, Mosca martella l’Ucraina – Ascolta

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa per riaffermare il sostegno di Berlino a Kiev nella sua lotta contro la Russia e ha annunciatomilitari. Nel frattempo, la Russia continua are l'Ucraina.ha colpito il territorio ucraino durante la notte con 110 droni russi, .