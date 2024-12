Sondriotoday.it - Nuova Sondrio: "Una bastonata che ci servirà"

Leggi su Sondriotoday.it

Una battua d'arresto contro la Pro Palazzolo, quarta in graduatoria e squadra con individualità molto importanti era preventivabile, ma probabilmente non nelle proporzioni in cui è maturata ieri pomeriggio in terra bresciana.Una vera e propria, come l'ha definita il direttore.