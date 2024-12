Firenzetoday.it - “Notizie rassicuranti su Bove”: salta l'ipotesi rinvio di Fiorentina-Empoli

Leggi su Firenzetoday.it

ACFinforma che, si legge in una nota, viste learrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la.