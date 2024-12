.com - Nei WINDTRE STORE rendi più magico il tuo Natale

Roma, 02 dicembre 2024 – La magia delarriva neicon un mondo di smartphone. In occasione delle festività, i nuovi clienti potranno infatti scoprire tra le varie offerte con smartphone incluso la straordinaria Unlimited 5G: a soli 14.99 euro al mese avranno Giga illimitati in 5G e il nuovo Motorola Edge 50 Neo incluso nel prezzo. Per i già clienti è disponibile senza cambiare offerta a partire da 7,99 euro in più al mese, in finanziamento senza anticipo.Anche per i clienti Professionisti con Partita IVA, il nuovo Motorola Edge 50 Neo è incluso con l’offerta Professional World Plus, che prevede minuti e Giga illimitati in 5G in Italia e minuti e Giga nel mondo, a soli 24,99 euro al mese. Il nuovo smartphone, inoltre, è disponibile anche per i clienti Business tramite l’agente di fiducia, con Giga e minuti illimitati dell’offerta Super Unlimited, a partire da 5 euro in più al mese e anticipo zero.