Natale a Gorizia

Esibizioni live di personaggi della scena televisiva e musicale in piazza Vittoria, il mercatino die il presepe di sabbia ai Giardini pubblici, l’animazione per i bambini e le famiglie nelle vie del centro, la grande festa di Capodanno con uno spettacolo di droni mozzafiato allo scoccare della mezzanotte: sarà un Dicembreno più ricco e avvincente che mai, con appuntamenti quotidiani per tutte le età e tutti i gusti che scandiranno il periodo delle feste, accompagnando il conto alla rovescia sempre più serrato verso GO! 2025. Un cartellone all’insegna dell’intrattenimento, del divertimento e delle emozioni, tutto rigorosamente gratuito. Il programma, che prenderà il via giovedì 5, è stato messo a punto dal Comune con il sostegno della Regione, di Promoturismo e della Camera di commercio della Venezia Giulia, con la regia della società Vivace Eventi in collaborazione con The Groove factory e Radio Gioconda per il Capodanno.