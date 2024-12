Europa.today.it - Nasconde 2 milioni in cinque forzieri, poi pubblica gli indizi per trovarli: "Tutti possono riuscirci"

Leggi su Europa.today.it

pieni di gioielli, cimeli sportivi e oggetti di valore, nascosti inluoghi segreti negli Stati Uniti. Non è la trama di un film, ma l'iniziativa lanciata dal miliardario Jon Collins-Black, che nel suo nuovo libro "There's Treasure Inside", fornisce glinecessari per.