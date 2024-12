2anews.it - Napoli, controlli su bus turistici e Ztl: raffica di multe

Stretta della Polizia locale asull’accesso alle Ztl “Centro Storico” “Posillipo” e “Toledo-Decumani-Carmine” per i Bus. In Attuazione all’ Ordinanza Dirigenziale che disciplina l’accesso alle Zone a Traffico Limitato “Centro Storico” “Posillipo” “Toledo -Decumani-Carmine”, per i Bus, il Reparto GIT/Motociclisti della Polizia Locale ha effettuato una serie di attività di polizia stradale .