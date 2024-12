Anconatoday.it - Nanni Moretti premiato al "Corto Dorico Film Fest": «Ancora molto legato ad Ancona»

Leggi su Anconatoday.it

- «Di solito quando mi chiamano per un premio io non vado, e non parlo deiival del cinema, per quelli corro, parlo di quelli in giro per l'Italia, ma per questo, invece, ho fattovolentieri un'eccezione, sia per la città dia cui sonosia perché è.