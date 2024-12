Oasport.it - MotoGp, Marc Marquez: “Il Mondiale 2025? Non solo io e Bagnaia, occhio a Martin e Acosta”

Ildinon è ancora lontanamente iniziato, eppure le schermaglie in vista del titolo iridato piloti dell’anno prossimo sono già in atto. Tutti “contro”, l’otto volte campione del mondo che sarà in sella alla Ducati ufficiale, in un box da dividere idealmente con Francesco “Pecco”.Lo spagnolo, nelle parole riportate da Motorsport.com, non si è tirato indietro nell’affrontare i media che l’hanno incalzato dicendo: “Dicono che con la Ducati ufficiale spazzerò via il campionato: siamo in, il miglior campionato, dove ci sono i migliori piloti. Il mio compagno di squadra quest’anno ha vinto 11 gare, davvero tante. Si tende a guardare al fatto che ho vinto molto, ma nello sport si vive nel presente. Ogni anno poi emergono dei giovani”.Poi ha aggiunto: “Non saràun campionato tra me e Pecco, non c’èla Ducati, ma bisogna vedere l’evoluzione delle altrehe: c’è anche Jorgecon l’Aprilia, che ha vinto delle gare, e anche Pedrocon la KTM.