Calcionews24.com - Monza, Nesta: «Coppa Italia? Vogliamo cogliere l’occasione. Contro il Bologna sarà difficile, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alessandro, allenatore del, in vista della sfida diil. Tutti i dettagli in merito Alessandroha parlato in conferenza stampa in vista di Bologgna-– «una partita tosta,un avversario che anche se mette qualche seconda linea è una seconda linea di livello.dura». .