Monzatoday.it - Monza in una pubblicità in tv: ecco lo spot girato sotto l'Arengario

Leggi su Monzatoday.it

è di nuovo protagonista in tv, e in particolare di una. Loè quello legato al lancio dell'iniziativa "Segui la stella" di AIL, l'Associazione Italiana contro la Leucemia, che il 6, il 7 e l'8 dicembre vedrà i volontari scendere nelle piazze italiane per vendere la stella di.