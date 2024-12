Sbircialanotizia.it - ‘Mio padre non mi ha insegnato niente’, il romanzo memoir di Massimiliano Smeriglio

Lo scrittore, docente universitario e politico in libreria per Feltrinelli. Una storia famigliare che si consuma tra case popolari e la legge primordiale del branco, fino all’adolescenza del protagonista che riuscirà a disarcionare un destino che pareva già scritto: la lettura e la militanza politica come un nuovo modo di stare al mondo, fino al .