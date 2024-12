Quotidiano.net - Ministro degli Esteri ungherese a Mosca, vede Lavrov

Il, Péter Szijjártó è in missione ufficiale a, dove ha incontrato ilrusso Serghei. La visita cade mentre l'Ungheria è presidente di turno dell'Ue. "È chiaro che la guerra in Ucraina non può essere risolta sul campo di battaglia. La soluzione va cercata al tavolo dei negoziati. Manteniamo il dialogo perché è l'unica strada per il successo della missione di pace", ha sottolineato Szjjarto in un post su Facebook.